فرنسا تحقق في شبهة تعمُّد حريق كاتدرائية نانت

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحقق في شبهة تعمُّد حريق كاتدرائية نانت والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
بدأ ممثلو ادعاء فرنسيون تحقيقاً في أعقاب الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية شيدت على الطراز "القوطي" تعود للقرن الـ15، في مدينة نانت غربي فرنسا اليوم.
ويحقق مكتب المدعي العام الآن فيما إذا كان الحريق متعمداً.
ومن جهة أخرى، ذكر رئيس إدارة الإطفاء المحلية، لوران فيرلاي، أن الحريق الذي اندلع في الكاتدرائية في مدينة نانت الفرنسية تحت السيطرة الآن.
وأضاف أن الأضرار كانت محدودة في آلة الارغن الموسيقية الكبيرة بالكنيسة.
وتابع: "لقد تم تدمير آلة الأرغن تماماً، والمنصة الموضوع فوقها غير مستقرة وعلى وشك الانهيار".
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