شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. انفجار في خط أنابيب النفط بالأحواز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مدينة خور موسى أو ما يعرف بـ”سر بندر”، في منطقة الأحواز في إيران ظهر اليوم، انفجار في خط أنابيب النفط.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلال انطلاع حريق هائل إثر انفجار في خط أنابيب النفط في الأحواز.

يذكر أن مسلسل الانفجارات مستمر منذ أسابيع في إيران، حيث أعلنت إدارة الإطفاء الإيرانية، قبل أن انفجار غاز هزّ مبنى في العاصمة طهران، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، وفق ما نقلت وكالة إيسنا.

كما شهدت العديد من المناطق في إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية حساسة.