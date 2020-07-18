شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. انفجار في خط أنابيب النفط بالأحواز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت مدينة خور موسى أو ما يعرف بـ”سر بندر”، في منطقة الأحواز في إيران ظهر اليوم، انفجار في خط أنابيب النفط.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلال انطلاع حريق هائل إثر انفجار في خط أنابيب النفط في الأحواز.
يذكر أن مسلسل الانفجارات مستمر منذ أسابيع في إيران، حيث أعلنت إدارة الإطفاء الإيرانية، قبل أن انفجار غاز هزّ مبنى في العاصمة طهران، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، وفق ما نقلت وكالة إيسنا.
كما شهدت العديد من المناطق في إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية حساسة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. انفجار في خط أنابيب النفط بالأحواز (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.