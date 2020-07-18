شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 85 رضيعًا بكورونا في ولاية تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
سجلت مقاطعة نويسيس بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 85 رضيعا بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت مديرة الصحة العامة في المقاطعة أنيت رودريغيز، أنه يوجد حاليا 85 رضيعا بعمر أقل من العام، جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بفيروس كورونا.
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