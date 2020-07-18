شكرا لقرائتكم خبر عن "أورومتشي" الصينية تدخل "وضع الحرب" بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دخلت مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، في "وضع الحرب" مطلقة خطة استجابة طارئة بعد أن سجلت المدينة 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن مسؤولين دون ذكر أسمائهم قولهم في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن المدينة علقت التجمعات وأمرت المجتمعات المحلية بتقييد الزيارات لتقتصر على العائلية منها.

كما حثت المدينة الناس على عدم القيام برحلات غير ضرورية إلى خارج المدينة، وأمرت بإجراء فحوصات للعدوى لأي أحد يرغب في مغادرة المدينة وذلك للحد من تفشي الفيروس.

كما أجرت أيضا فحوصات مجانية على نطاق واسع في المدينة، وفقا لما ذكره المسؤولون. تأتي الإجراءات في إطار ما قال المسؤولون إنه استجابة "في زمن الحرب".