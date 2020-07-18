كشف مسؤول محلي في محافظة الانبار، السبت، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية الاربعاء المقبل. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ الخليج 365، إن "منفذ عرعر الحدودي العراقي مع المملكة العربية السعودية سيتم افتتاحه امام الحركة التجارية الاربعاء المقبل بعد تأمين الطريق من قبل عمليات الانبار".



يذكر ان منفذ عرعر الحدودي بالانبار اغلق قبل اكثر من 30 عاما، ويتم افتتاحه في كل عام امام حجاج بيت الله الحرام لغرض أداء فريضة الحج ويتم اغلاقه بعد عودتهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول محلي: افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية الاربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.