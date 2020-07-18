مدير المرور العام: لن نسمح بتجوال العجلات التي لا تحمل أرقاماً

اكد مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، السبت، انه لن يتم السماح بتجوال العجلات التي لا تحمل أرقاماً. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الخفاجي قوله، ان "المراجعة الإلكترونية ستلغي وجود المعقبين". واضاف الخفاجي، انه "لن يتم السماح بتجوال العجلات التي لا تحمل أرقاماً". واوضح،:"ندرس تمديد الدوام حتى العاشرة مساءً".

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