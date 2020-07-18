حامي عرين النوارس: تركت الانيق بسبب اهمال ادارة الطلبة

واعلن نادي الزوراء ضم ياسين في 30 حزيران الماضي بعقد يمتد لموسم واحد.

وقال ياسين في حديث للسومرية نيوز، إن "سبب تركي لنادي الطلبة يعود الى الإهمال من قبل ادارة الانيق ولو كان رئيس النادي علاء كاظم متواجداً في بغداد لما كنت اود الخروج من الطلبة".



وأضاف "اسعى ان اكون الحارس الاساسي في الزوراء بالمنافسة الشريفة مع حارس المنتخب الوطني جلال حسن".

وبين انه "في العراق لاعب المنتخب الوطني في حال تعرض للإصابة سيستبعد من المنتخب مدى الحياة".

وتابع ياسين، "جمهور الطلبة انيق في كل شيء واتمنى ان اعود لتمثيل الانيق لكن ليس في الوقت الحالي".

