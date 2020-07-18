2020-07-18 | 16:55
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وقال ياسين في حديث للسومرية نيوز، إن "سبب تركي لنادي الطلبة يعود الى الإهمال من قبل ادارة الانيق ولو كان رئيس النادي علاء كاظم متواجداً في بغداد لما كنت اود الخروج من الطلبة".
وأضاف "اسعى ان اكون الحارس الاساسي في الزوراء بالمنافسة الشريفة مع حارس المنتخب الوطني جلال حسن".
وبين انه "في العراق لاعب المنتخب الوطني في حال تعرض للإصابة سيستبعد من المنتخب مدى الحياة".
وتابع ياسين، "جمهور الطلبة انيق في كل شيء واتمنى ان اعود لتمثيل الانيق لكن ليس في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر حامي عرين النوارس: تركت الانيق بسبب اهمال ادارة الطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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