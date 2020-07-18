تعرف على تفاصيل مشروع الطب الرياضي في بغداد

رياضة 2020-07-18 | 16:53 159 مشاهدة وصل مشروع الطب الرياضي، الى مراحل انجاز متقدمة في العاصمة بغداد.



ويتميز مستشفى الطب الرياضي والذي من المؤمل ان ينجز خلال عام واحد، بمواصفات عدة أبرزها وجود 4 صالات للعمليات وأخرى للطوارىء، ومختبرات عدد 2 مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ضمن المواصفات العالمية، فضلاً عن سيارات اسعاف ومهبط للطائرات و صالة علاج طبيعي و استشفاء و مسبح، ليقدم خدمة كبيرة لشريحة الرياضيين في مختلف الالعاب

ويعد مشروع مستشفى الطب الرياضي سعة 50 سريراً في المدينة الشبابية بشارع فلسطين في بغداد، من المشاريع الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة والذي تنفذه شركة روكويل الالمانية بدعم وتمويل من مصرف الاتحاد العراقي ويضاف الى سلسلة المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي يمولها مصرف الاتحاد العراقي خدمة للصالح العام.ويتميز مستشفى الطب الرياضي والذي من المؤمل ان ينجز خلال عام واحد، بمواصفات عدة أبرزها وجود 4 صالات للعمليات وأخرى للطوارىء، ومختبرات عدد 2 مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ضمن المواصفات العالمية، فضلاً عن سيارات اسعاف ومهبط للطائرات و صالة علاج طبيعي و استشفاء و مسبح، ليقدم خدمة كبيرة لشريحة الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية

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