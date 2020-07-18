الدفاع المدني يعلن انقاذ اربعة مواطنين واخماد حريق الكرادة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن انقاذ اربعة مواطنين واخماد حريق منطقة الكرادة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادر الدفاع المدني اخمدت حادث حريق في منطقة الكرادة قرب مستشفى العلوية بعد ان اندلعت النيران داخل مولدة كهربائية وخزين وقود الگاز مع احتراق 4 عجلات".
واضافت ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ اربعة مواطنين محتجزين في بناية احدهم اصيب بحروق تم نقله بواسطة عجلات اسعاف الدفاع المدني إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج"، مؤكدة ان "حالته مستقرة الان".
واندلع حريق في وقت سابق من اليوم السبت، داخل مولدة كهربائية واربع عجلات قريبة منها قرب مستشفى العلوية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
واضافت ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ اربعة مواطنين محتجزين في بناية احدهم اصيب بحروق تم نقله بواسطة عجلات اسعاف الدفاع المدني إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج"، مؤكدة ان "حالته مستقرة الان".
واندلع حريق في وقت سابق من اليوم السبت، داخل مولدة كهربائية واربع عجلات قريبة منها قرب مستشفى العلوية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
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