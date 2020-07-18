أربيل افضل نادٍ عراقي بحسب تصنيف 'اوبتا'

رياضة 2020-07-18 | 16:20 1,110 مشاهدة Advertisements أصدرت شبكة "اوبتا" العالمية للإحصاءات، تصنيفاً تظهر فيه افضل الأندية على مستوى اتحاداتها الرياضية منذ عام 2002 وحتى عام 2019. وبحسب التصنيف فإن نادي أربيل، هو افضل نادي في العراق بعدما احتل المركز 23 على مستوى اندية غرب آسيا والتي يبلغ عددها 171 نادياً. وفيما يلي ترتيب الأندية العراقية: 23- أربيل

24- القوة الجوية

31- الزوراء

66- دهوك

78- الشرطة 66- دهوك78- الشرطة وفيما يلي التصنيف كاملاً: المحرر: محمد خليل

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