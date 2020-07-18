أربيل افضل نادٍ عراقي بحسب تصنيف 'اوبتا'

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2020-07-18 | 16:20
1,110 مشاهدة
وبحسب التصنيف فإن نادي أربيل، هو افضل نادي في العراق بعدما احتل المركز 23 على مستوى اندية غرب آسيا والتي يبلغ عددها 171 نادياً.
23- أربيل 66- دهوك
78- الشرطة
وفيما يلي ترتيب الأندية العراقية:
23- أربيل
24- القوة الجوية
31- الزوراء
78- الشرطة
وفيما يلي التصنيف كاملاً:
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.