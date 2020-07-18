تفاصيل جديدة من 'تويتر' عن قرصنة يوم الأربعاء

وأكدت في ذات الوقت، أن كل تلك الحسابات ليست رسمية.

وأضافت الشركة، أن المتسللين استهدفوا 130 حسابا، وتمكنوا من تغيير كلمات المرور والسيطرة على 45 منها، ونشر تغريدات من تلك الحسابات.

وكان المخترقون قد دخلوا على أنظمة "تويتر" الداخلية، للتسلل إلى حسابات شخصيات بارزة من بينها المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك، واستغلوا تلك الحسابات في الحصول على مبالغ بالعملة الرقمية.



وتظهر سجلات تتبع صفقات العملات الرقمية المتاحة علنا، أن المخترقين تلقوا مبالغ بتلك العملات تساوي أكثر من 100 ألف دولار.

وقالت "تويتر" في أحدث بياناتها، إن المتسللين "احتالوا على عدد صغير من الموظفين"، للحصول على أدوات دعم داخلي استخدموها في عملية الاختراق.

وذكرت الشركة أنها تحتفظ بسرية بعض التفاصيل، لأنها تواصل التحقيق وكررت أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب الحسابات المتضررة.