نائب: كارثة مائية مرتقبة في الجنوب بعد ايقاف تركيا الجزء الاكبر من حصة العراق المائية

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية علي البديري، السبت، من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية بعد ايقاف تركيا الجزء الاكبر من حصة العراق المائية.





وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "مستوى المياه اليوم خاصة في نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقي، كما ان الاعتماد الان بالدرجة الاساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل الى 50% من الاستهلاك اليومي للمياه، ما يعني ان هذا الخزين لن يكفينا لفترة طويلة بحال بقاء الوضع على ماهو عليه"، مبيناً اننا "مقبلون على كارثة صحية وبيئية نتيجة انحسار مياه نهري دجلة والفرات وخاصة نهر الفرات الذي بدء ينقل المواد الملوثة من الاراضي السورية ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية في المياه الواصلة الى المحافظات الجنوبية".



ودعا البديري، الحكومة ووزارة الموارد المائية، الى "التحرك الفوري والعاجل على الجانب التركي بغية اعادة اطلاق حصة العراق المائية التي تم قطع الاغلب منها"، مشددا على "اهمية استخدام كل اوراق الضغط الممكنة لضمان خروج العراق من دائرة الخطر في هذا المقبل خروج الوضع عن السيطرة".