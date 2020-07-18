دياب يتمسك بمنصبه ويؤكد: حياد لبنان يتطلب حوارا وطنيا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم السبت، أنه متمسك بمنصبه نظرا لـ"لتعذر تشكيل حكومة جديد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن حياد لبنان من الصراعات الإقليمية يتطلب حوارا وطنيا.



جاء ذلك عقب لقاء دياب بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي طالب ببقاء لبنان على الحياد للخروج من أزمته.

وقال رئيس الوزراء اللبناني بعد لقائه البطريرك، إن "موضوع الحياد موضوع سياسي، وبحاجة إلى حوار عميق من قبل الجهات السياسية كافة".

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ويعاني لبنان من أزمة مالية طاحنة، مما أثار قلقا على استقراره، خصوصا مع تضاؤل الآمال في إنقاذه من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل البرامج المتعارضة لدى زعماء الطوائف.

وكان الراعي أدلى بعدة تصريحات انتقد "حزب الله" وحليفه الرئيس اللبناني ميشال عون، الداعمان لحكومة دياب.

وأكد البطريرك الماروني في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي، أن تورط حزب الله في الصراعات الإقلمية، أغلق مصدر حيوي من مصادر المساعدات القادمة من الغرب ودول الخليج.