عريقات يطالب ببعثة تحقيق ومراقبة لسجون الاحتلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بإرسال بعثة تحقيق دولية ومراقبة لسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب أيضا، خلال اتصالات ورسائل رسمية لمؤسسات المجتمع الدولي، اليوم السبت، بالتحقيق في الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، التي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.



ودعا عريقات مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتها لردع إسرائيل ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقِلة.

ودعا للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والإداريين ومن شارفت محكوميتهم على الانتهاء، قبل فوات الأوان.

وأكد أن فيروس "كورونا" لا يزال نشطا، ويوجد مئات الأسرى المرضى وذوو الحالات الصحية الصعبة التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة به.

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واستهجن عريقات سلوك الاحتلال الإسرائيلي، وتماديه في التنكر للنداءات الدولية التي تطالب بضمان توفير الرعاية الصحية الكافية واتخاذ التدابير الوقائية، والإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً.

وبحسب عريقات، فإن "عدد الأسرى الذين استشهدوا بسبب ممارسات الاحتلال داخل السجون وصل إلى 69 منذ عام 1967 من بين 224 شهيداً قضوا حتفهم في سجون الاحتلال".

واعتبر أن "جريمة الإهمال الطبي المتعمد تتصدر خروقات سلطة الاحتلال لحقوق الأسرى، وهي تستدعي تحرككم الفوري وإجراءاتكم الفاعلة لضمان سلامة الأسرى وتوفير الحماية لهم قبل أن يفقد المزيد من أسرانا حياتهم داخل سجون الاحتلال".

ويقبع في السجون الإسرائيلية 5000 أسير فلسطيني بينهم 43 سيدة و180 طفلا و700 مريضا.