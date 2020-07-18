إخلاء قطار بالنرويج بعد تهديد بوجود قنبلة

ذكرت الشرطة النرويجية،، اليوم السبت، أن قطعة من الورق كانت تشير إلى وجود تهديد بقنبلة، تم العثور عليها على متن قطار على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة أوسلو.



وتم إخلاء القطار، الذي كان متوقفا في محطة بمنطقة "إيدسفول". وفي أعقاب عملية بحث لم تعثر الشرطة على أي دليل بوجود خطر.

وكان تهديد مماثل حدث أمس الجمعة، على متن طائرة تابعة لشركة "ريان اير" الأيرلندية للطيران، كانت في طريقها من لندن إلى العاصمة النرويجية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأثار هذا الفزع ورقة عثر عليها الطاقم على متن الطائرة، وهبطت الطائرة بسلام، وتم اعتقال مواطن( 51 عاما) يشتبه أنه كان وراء التهديد، وتم إطلاق سراحه لاحقا.

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والأربعاء الماضي، قتلت امرأة، وأصيبت اثنتان أخريان، في حوادث طعن بإحدى مدن النرويج مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة النرويجية إن إحدى السيدات فارقت الحياة في وقت لاحق متأثرة بالطعنات البالغة، وتم القبض على المشتبه به.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة الثانية أُصيبت بجروح بالغة، بينما أصيبت الثالثة بجروح طفيفة في الاعتداءات التي وقعت في مدينة ساربسبورج على بعد نحو 90 كيلومترا جنوبي العاصمة أوسلو.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الجاني يتحرك بمفرده، وهو معروف لدى الشرطة النرويجية، ولم تتضح بعد أسباب الجريمة.