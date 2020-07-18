شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 2565 حالة.



وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة 3057، مشيرة إلى تسجيل 40 وفاة جديدة.

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