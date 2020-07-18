شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 1311 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت عن تسجيل 10 حالات وفاة و1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة ان العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في السلطنة بلغ 308 وفاة. فيما ارتفع العدد الكلّي للإصابات إلى 65504 إصابة تماثل منهم للشفاء 42772 حالة.

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