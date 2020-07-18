اعتماد مختبرات "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" مركزاً عالمياً في إدارة الجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اعتمادها للمختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كمركزٍ مرجعي في مجال نظم إدارة جودة المختبرات وذلك تتويجا للمكانة العلمية والتقنية التي حققتها مختبرات الهيئة على المستويين الوطني والدولي انطلاقا من الدور المنوط بها في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والتأهب والاستجابة لطوارئ الأمراض الوبائية.



وقالت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير إدارة المختبرات في الهيئة نجحنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في استيفاء الشروط اللازمة لنيل المرجعية لمختبراتنا البيطرية من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال نظم إدارة جودة المختبرات واجتزنا بنجاح جميع مراحل الحصول على المرجعية.

واوضحت ان المرحلة الأولى تضمنت تقييم خبراء لجنة المعايير البيولوجية التابعة للمنظمة والمرحلة الثانية تصويت دول إقليم الشرق الأوسط والمرحلة الثالثة والأخيرة تصويت الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم 182 دولة بتاريخ 16 يونيو 2020.

وأكدت المهيري أن حصول المختبرات البيطرية على المرجعية هو اعتراف واعتماد عالمي للمختبرات كبيت خبرة ومركز استشاري الأول من نوعه في مجال نظم الجودة في العالم.

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وأوضحت أن مختبرات الهيئة ستعمل بالتعاون مع المنظمة على تعزيز التعاون الدولي لبناء ورفع القدرات التشخيصية ذات الجودة العالية في المختبرات البيطرية في دول المنطقة وتطوير أساليب وإجراءات تساهم في ضمان تطبيق الإجراءات القياسية والأدلة الإرشادية العالمية المعنية بإدارة الجودة كما ستعمل على تسهيل التعاون ما بين المركز والجهات العلمية فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات وتحليل ونشر البيانات ذات العلاقة بنظم الجودة في المختبرات البيطرية.

واصافت ان الهيئة ستعمل على تقديم الورش والندوات العلمية والتدريب الفني للعاملين في مجال التحليل التشخيصي وتبادل الخبرات العملية والاستشارات مما يساهم في توحيد الجهود لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة وتعزيز الأمن الحيوي في المنطقة وتعظيم من مكانة وريادة الإمارة إقليميا ودوليا.

وأفادت أن إدارة المختبرات البيطرية في الهيئة حاصلة على أكثر من اعتماد واعتراف دولي ومحلي فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات المرتبطة بعمليات التشخيص للأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة كما تولي اهتماماً واسعاً لنقل الخبرات والمعرفة من خلال الأنشطة والفعاليات العلمية العالمية كالندوات والمؤتمرات.

ولفتت إلى ان العام 2019 شهد عقد الندوة العالمية الأولى في إدارة الجودة بالمختبرات البيطرية والتي شكلت فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمهارات وإثراء التجارب في ضمان الجودة في المختبرات البيطرية وإدارة استمرارية الأعمال فيها خاصةً في حالات الطوارئ لا سيما وأنها جمعت ممثلين عن المختبرات الوطنية المحلية والإقليمية وخبراء دوليين من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ونخبة من المختصين والفنيين في مجال الثروة الحيوانية وأكدت الدول المشاركة في الندوة على أهمية وجود مختبر مرجعي عالمي في مجال الجودة ليكون بيت خبرة يعنى بنشر المعرفة وتدريب وتأهيل المختبرات الأخرى في هذا المجال.

وأشارت كذلك إلى أن مختبرات الهيئة عضو في عدد من لجان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية منها اللجان المتعلقة باستمرارية الأعمال وتطبيق نظم الجودة والأمن البيولوجي في المختبرات البيطرية ولجان متعلقة بالأمراض الحيوانية كمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لوضع الأدلة والإرشادات والمعايير العالمية.

يذكر أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أشادت بدور مختبرات الهيئة البيطرية في مساندة الجهات الصحية ضمن خط الدفاع الأول بكفاءة وقدرة استيعابية عالية ومهنية عالية في التعامل مع المسببات المرضية عالية الخطورة حيث نشرت المنظمة تجربة مختبرات الهيئة كأحد قصص النجاح ليتم الاستفادة من هذه التجربة من قبل الدول الأخرى.