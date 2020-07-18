السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي في المملكة 248416 حالة، كما سجلت 3057 حالة تماثلت للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 194218 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم إجراء 62364 فحصًا جديدًا، وأن الحالات الجديدة المسجلة وعددها 2565 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 2447 حالة، بإضافة 40 حالة وفاة جديدة.
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