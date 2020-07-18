48 مستقلاً و24 حزبيًا.. خريطة انتخابات "الشيوخ 2020" بالإسكندرية (تقرير)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

مع دقات الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، انتهت المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، لتبدأ مرحلة تلقي التظلمات والطعون، قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

كانت تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، أعادت مجلس الشورى باسم "مجلس الشيوخ"، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" خريطة انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، وفقا للأرقام المعلنة من المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

12 سيدة مقابل 60 رجلاً

ووفقًا للكشوف الرسمية، بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية في الإسكندرية، وعددها 7 مقاعد، 72 مرشحًا، بواقع 48 مرشحًا مستقلاً و24 مرشحًا حزبيًا.

وتشير خريطة الانتخابات إلى ترشح 12 سيدة جميعهن مستقلات، عدا واحدة، وهن كل من "مايسة السيد، صافيناز عبد العزيز، هايدي حسن، ماجدة محمود، نعمة عبد الكريم، علا محمد مرتضى، ثناء محمد سلام، تهاني فهمي، حنان بكر، دعاء مال، إيمان جمال الدين، سحر حسين"، في مقابل 60 رجلًا.

مستقبل وطن يتصدر

ويتصدر حزب مستقبل وطن الأحزاب المتنافسة على المقاعد الفردية بالعاصمة الثانية بـ 6 مرشحين، يليه حزب حماة الوطن بـ 5 مرشحين، وحزب النور بـ 4 مرشحين، والإصلاح والنهضة بمرشحين اثنين.

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بينما تخوض 7 أحزاب هي" الوفد، الشعب الجمهوري، مصر بلدي، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر القومي، الوفد الجديد" انتخابات الشيوخ في الإسكندرية على المقاعد الفردية بمرشح واحد لكل منها.

الجمعة الأقل عددًا

وتلقت لجنة الانتخابات طلبات الترشح على مدار 8 أيام بدءا من السبت 11 وحتى السبت 18 يوليو الجاري، بواقع "9 مرشحين في اليوم الأول، و6 مرشحين في اليوم الثاني، و4 مرشحين في اليوم الثالث، و13 مرشحا في الرابع، و7 مرشحين في اليوم الخامس، و13 مرشحا في اليوم السادس، و3 مرشحين في اليوم السابع، و16 مرشحا في اليوم الأخير.

القائمة الوطنية

وفي سياق متصل، تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، 3 قوائم عن محافظات غرب الدلتا، الأولى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والثانية "الاتحاد"، والثالثة "القائمة المصرية تحيا مصر".

وتضم كل قائمة محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، ويمثلها 15 مرشحًا، منهم 7 مرشحين عن الإسكندرية، و7 عن البحيرة، بالإضافة إلى مرشح عن محافظة مطروح.

ويستحوذ حزب مستقبل وطن على 11 مقعدًا بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح، إلى جانب مقعد واحد لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ومقعد لحزب الحرية المصري بالإسكندرية.

وجرى تمثيل المرأة بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" بعدد 3 مقاعد منهم مقعدين بالإسكندرية، وهن"الدكتور هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ودينا محمد هلالي من حزب الحرية المصري".