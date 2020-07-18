غُربتان..كورونا يزيد عزلة اللاجئين في مصر (ملف خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - قصة – مارينا ميلاد:

في عام 2000؛ جاء القس ماركو، سوداني الجنسية، إلى مصر بعد أن سار على قدميه شهرين هربا من صراعات الجنوب نحو الشمال. كان بمصر 68 ألف لاجئ فقط حينها – وفقا لبيانات البنك الدولي. والآن صاروا أكثر من 258 ألف؛ بينهم إكرام وأسرة حافظ السودانيين، آمنة الإريترية، وهائل الصومالي. هؤلاء شخصيات قصتنا الذين جاءوا على مدار العقدين الماضيين.

جميعهم جاء من العٌزلة التي أنتجها خوف الحروب والنزاعات والمعيشة. كان مطلبهم الأول "الأمان" وتوقعوا الحياة الأفضل في غربتهم وربما كانت كذلك إلى حد ما لكنها حملت خوفا آخرا؛ خوف العنصرية والتنمر والظروف الحياتية الصعبة.

تحملوها متشبثين بمساعدة تأتي من هنا أو هناك حتى جاء كورونا ليضيف عليهم غُربة وعزلة جديدتين. يصابون به ويثقل حياتهم أكثر؛ فلا يجد أغلبهم سوى ورقة تُثبت وضعهم في مصر ليعتمدون عليها؛ يتصلون ويستنجدون والأحسن حظا من وجد استجابة.

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في قصتنا؛ نسرد حكاياتهم ما بين ظروف الإصابة، ومعاناتهم الإقتصادية، والمساعدات، والوصمة التي تلاحقهم وتزيد إن أصابهم المرض.

الحلقة الأولى "ولادة إكرام وإصابة أسرة حافظ"

الحلقة الثانية "الوصم والمساعدة"