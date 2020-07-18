بالصور.. إزالة 64 حالة تعدي بناء و52 على أراضي زراعية في 10 أيام بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة واسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ضمن فعاليات الموجة الـ 16، التي انطلقت في 8 يوليو وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ اللواء أشرف عطية إن الحملة أزالت 64 حالة تعدي بناء، بإجمالي مساحة 73 ألفًا و48 م2، وذلك منذ انطلاق الموجه الـ 16 وحتى اليوم.

كما جرت إزالة 52 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و16 سهمًا، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة مسبقة لكافة الأجهزة التنفيذية في المحليات، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الجهات المختصة لتنفيذ أعمال الإزالات الفورية أولاً بأول للحفاظ على أراضي الدولة من أي تعديات.