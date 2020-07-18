تصعيد اللواء إبراهيم عبدالغفار مديرًا لأمن الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب: اعتمد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020؛ وذلك في إطار تطوير أليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. ضمت الحركة تصعيد اللواء إبراهيم عبد الغفار نائب مدير أمن الشرقية، مديرًا للأمن. كما جرى تصعيد اللواء عاطف مهران، من منصبه مدير أمن الشرقية، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء​

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