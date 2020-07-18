محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، باب تلقي طلبات الترشح، تنفيذًا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ليصل عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم في الأقصر إلى ٢٨ مرشحًا، بينهم 3 سيدات، وفق ما أوضح المستشار أيمن هدهد رئيس محكمة الأقصر الابتدائية.
وأشار رئيس محكمة الأقصر إلى أن من المرشحين ثلاثة حزبيين، اثنان منهم عن حزب مستقبل وطن، وواحد عن حزب حماة وطن، والباقي وعددهم ٢٥ مرشحًا مستقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ٢٨ مرشحًا بينهم 3 سيدات لـ "الشيوخ 2020" في الأقصر بعد غلق باب التقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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