رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل عدو وتنتهك سيادتنا كل يوم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، اليوم السبت، أن إسرائيل عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دياب قوله، بعد لقائه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن موضوع حكومة حزب الله أسطوانة مكسورة، ولكن موضوع الحياد سياسي بامتياز وبحاجة

إلى حوار سياسي عميق من قبل الجهات السياسية كافة.

وأضاف: "لبنان من الأساس نقطة تلاقٍ وجسر بين الشرق والغرب وهذه نقطة إثراء له، واعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية".

وتابع: "نحن محكومون بالدستور والطائف وأننا بحاجة إلى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع".

وأكد دياب أن "الذي يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يسقط الحكومة، بل لبنان، ولا أفهم في المجالين الاجتماعي والاقتصادي أن تكون هناك مواقف ضد لبنان".