إندونيسيا: تضرر 2281 أسرة بسبب فيضانات عارمة

تضررت حوالي 2281 أسرة في 14 منطقة بإقليم سولاويسي جنوب شرق إندونيسيا بسبب فيضانات عارمة، ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحتها منذ حوالي أسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية اليومالسبت، نقلاً عن مسؤول محلي معني بمكافحة الكوارث.
بمنطقة بادانجوني وقرية لالوميروي بمنطقة روتا معزولتين".
وقال هيريانتو باجالا، رئيس هيئة مكافحة الكوارث في منطقة كوان الإندونيسية "حتى اليوم السبت مازالت قرية الوتي
وذكرت الهيئة أن 857 من السكان سعوا للحصول على مأوى في أماكن أكثر أمنا.
وأضاف المسؤول أن مياه الفيضانات لم تغمر منازلا فقط، لكن أيضا عشرات من الهكتارات من الأراضي الزراعية للسكان المحليين في مناطق كوارث.
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