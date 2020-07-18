سجلت وزارةالصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 1.5 شهر وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 2565
وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها فيالسعودية حتى اليوم إلى 248416، بما في ذلك 51751 حالة نشطة منها 2182 مريضا في حالة خطرة.
ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 40 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 37 وفاة أمس)، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في المملكة 2447 حالة وفاة.
وتماثل 3057 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 194218 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 1.5 شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.