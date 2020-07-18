السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 1.5 شهر

سجلت وزارةالصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 1.5 شهر وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 2565

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إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 2613 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في

السعودية حتى اليوم إلى 248416، بما في ذلك 51751 حالة نشطة منها 2182 مريضا في حالة خطرة.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 40 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 37 وفاة أمس)، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في المملكة 2447 حالة وفاة.

وتماثل 3057 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 194218 شخصا.