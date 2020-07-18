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وفاة مسؤول في وزارة الصحة العراقية بفيروس كورونا

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توفي معاون دائرة صحة محافظة النجف وسط العراق حسن هلوس، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وقال مدير عام صحة النجف رضوان

الكندي في بيان صحفي "بقلوب يعتصرها الألم وعيون تملؤها الدموع ونفوس راضية بقضاء الله وقدره نودع أخا كريما وعزيزا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا".

وأضاف "أفجعتنا برحيلك اخي وحبيبي وسندي ابا أحمد، انا لله وانا اليه راجعون".

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وتوفي عدد من المسؤولين العراقيين بينهم برلمانية وقادة في الجيش بالإضافة إلى مشاهير آخرين بفيروس كورونا.

 

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