- 1/2
- 2/2
توفي معاون دائرة صحة محافظة النجف وسط العراق حسن هلوس، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال مدير عام صحة النجف رضوانالكندي في بيان صحفي "بقلوب يعتصرها الألم وعيون تملؤها الدموع ونفوس راضية بقضاء الله وقدره نودع أخا كريما وعزيزا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا".
وأضاف "أفجعتنا برحيلك اخي وحبيبي وسندي ابا أحمد، انا لله وانا اليه راجعون".
وتوفي عدد من المسؤولين العراقيين بينهم برلمانية وقادة في الجيش بالإضافة إلى مشاهير آخرين بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسؤول في وزارة الصحة العراقية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.