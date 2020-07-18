تخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا نظيره في الصين يوم السبت، لتصبح أعلى دولة تسجل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في شرق آسيا بإجمالي بلغ 84882 حالة إصابة، في حين قالت السلطات إن معدل الإصابات الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بسبب الحالات التي لم يجر رصدها.
وسجلت بيانات فريق العمل على رصد حالات كوفيد-19 في البلاد 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونايوم السبت و59 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4016 وفاة.
وكان إجمالي الإصابات في الصين، التي سجلت فيها حالات الإصابة بالفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، قد بلغ 83644 إصابة و4634 وفاة يوم الجمعة.
وقال أحمد يوريانتو المتحدث باسم فريق العمل ”هناك احتمالية بوجود حالات إصابة بالفيروس دون أعراض لم يجر رصدها“، مضيفا أنالسلطات ماضية في وضع الأولوية لعملية تتبع المخالطين.
ووجه علماء الأوبئة الانتقاد إلى الحكومة الإندونيسية لفرضها قيودا أخف مما تفرضه جيرانها للسيطرة على الوباء والنطاق المحدود لإجراء فحوصات الفيروس.
وكانت بعض القيود قد جرى تخفيفها في أوائل يونيو حزيران، بالرغم من استمرار أعداد الإصابات في الارتفاع، للسماح باستمرار النشاط الاقتصادي.
وأرجأ محافظ جاكرتا أنيس باسويدان هذا الأسبوع تخفيف المزيد من الإجراءات، بما في ذلك تأجيل إعادة فتح دور العرض السينمائي، حيث سجلت العاصمة 346 حالة إصابة جديدة يوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية، وثماني وفيات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تتجاوز الصين بأعلى معدلات إصابات كورونا في شرق آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.