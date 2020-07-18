الموت يغيب مؤسس مجلة تايم أوت

توفي البريطاني توني إليوت، مؤسس مجلة "تايم أوت" المختصة في شؤون الترفيه في المدن والحياة الثقافية، عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ونشرت مجموعة Time Out تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "بحزن عميق، نعلن أنتوني إليوت مؤسس شركة تايم آوت، توفي في 16 يوليو بعد مرض طويل. كانت حياته وعمله مصدر إلهام للملايين وسيشتاق إليه الكثيرون".
وأشارت المجلة، إلى أنها ستخصص عددها، الذي سيصدر بعدالحجر الصحي في 11 أغسطس، لحياة توني إليوت.
تأسست مجلة "تايم أوت" في عام 1968 في لندن، كمنشور بديل لاندر غراوند، لكنها أصبحت على مر السنين، مجلة رائدة في مجال الإعلانات المبوبة، ومراجعة الأحداث الثقافية والترفيهية. تصدر المجلة حاليا في أكثر من 60 مدينة حول العالم، بما في ذلك موسكو وبطرسبورغ.
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