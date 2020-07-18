فلسطين: تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا‭ ‬و3 حالات وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 151 إصابة في القدس و199 إصابة في محافظة الخليل فيما تتوزع الإصابات المتبقة على باقي محافظات الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن "16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وبلغ عدد الحالات النشطة بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس آذار 7759 حالة وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 58 حالة فيما بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1770.

وتنتهي صباح يوم الأحد حالة الإغلاق الشامل التي فرضتها الحكومة في الضفة الغربية منذ مساء الخميس لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسمحت فقط للمخابر والصيدليات بالعمل خلالها.

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وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم

السبت "عقدنا هذا الصباح اجتماعا للجنة الطوارئ العليا لمنع تفشي فيروس كورونا لبحث الإجراءات الوقائية للأسبوع الحالي".

ولم يقدم رئيس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك طبيعة هذه الإجراءات.

وقال اشتية إنه تم عقد اجتماع "للجنة الوبائيات لدراسة سيناريوهات انتشار الوباء حتى نهاية العام ووضع خطط للتعامل مع كل سيناريو".

وأوضح منحنى الوباء ما زال صاعدا لذا نعمل على رفع قدرات القطاع الصحي ليستطيع التعامل مع أسوأ السيناريوهات، وكذلك تحقيق التوازن بين صحة الناس ومصالحهم الاقتصادية.

وقال "نأمل من المواطنين أقصى درجة من الالتزام لكسر منحنى الإصابات".