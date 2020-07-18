كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي خطوة يأمل المعنيين من خلالها ضبط السلاح المتفلت، أعلنت السلطات في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا بتقديم بقرتين مقابل كل سلاح تتم إعادته، في محاولة لوقف الهجمات الدموية التي تشنها العصابات الإجرامية. وأكد حاكم زامفارا بيلو ماتاوالي أن:”مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل ببقرتين”. موضحا أنه يهدف هذا العرض لإقناع أفراد العصابات المعروفين بـ”قطاع الطرق” بتسليم سلاحهم. ولسنوات تم استهداف المجتمعات المعزولة في المنطقة من قبل جماعات مسلحة تضم خاطفين ولصوص ماشية على الدراجات النارية قامت بأعمال عنف شديد بحق المدنيين، إضافة إلى أعمال القتل والخطف للحصول على فدية، فضلاً عن نهب القرى في مختلف الولايات، في نيسان هذا العام. وتحاول السلطات دوما تكثيف عملياتها العسكرية ومفاوضات السلام لإنهاء عمليات القتل، لكن من دون جدوى. فهل تنجح هذه الإستراتيجية لجعل قطاع الطرق يتخلون عن نشاطاتهم المربحة في سرقة المواشي وعمليات الخطف ؟ تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تمنح بقرتين مقابل السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.