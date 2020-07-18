بالفيديو: مدرعات روسية تحاصر دورية أمريكية في سوريا والضابط يوجه رسالة شديدة اللهجة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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تمكنت عربات مدرعة روسية من محاصرة دورية أمريكية عسكرية بريف الحسكة شمالي شرق سوريا بعد مطاردة ساخنة، بينما وجه ضابط روسي كلاما حاسما للعسكريين الأمريكيين يتعلق بشرعية وجود كل من القوتين على الأراضي السورية.

ويظهر الفيديو كيف اتجهت المدرعات العسكرية الروسية باتجاه السيارات المدرعة الأمريكية وحاصرتها، ويظهر أيضاً هلع وارتباك الجنود والعسكريين الأمريكيين أثناء قدوم الروس إليهم مع كلمة “توقفوا لا تتحركوا”.

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وخاطب أحد الضباط الروس ضابطاً أمريكياً وقال له “نحن هنا على أراضي الجمهورية العربية السورية بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وأنتم على أي أساس هنا؟ أنتم محتلون”.

وقال الضابط الروسي للمترجم “أخبر الأمريكي أن يقول لجنرالاته أن الروس طلبوا من الدورية عدم الدخول بمطاردة مرة أخرى”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري بها مواجهات بين الدوريات الروسية ومدرعات أمريكية في مناطق شرق الفرات بريف محافظة الحسكة السورية.