كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا تتجاوز الـ270 ألف حالة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة الـ270 ألفا.

وقد سجلت السلطات الصحية الإيرانية، أكثر من 2.1 ألف حالة جديدة لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت الصحة الإيرانية، 188 وفاة و2166 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 183 وفاة و2379 إصابة في اليوم السابق)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 271606 إصابات منها 13979 حالة وفاة و3529 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 223300 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في إيران، وتم إجراء 2123518 فحصا لتشخيص الإصابات بالوباء.

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وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا في 23 من أقاليم البلاد الـ31، مؤكدة أن الوضع في عشرة منها عند مستوى أحمر ولا تزال الـ13 الأخرى في حالة تأهب.

وشهدت إيران ثلاث مرات منذ بداية يوليو أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء كورونا (وآخرها 221 وفاة خلال 24 ساعة).

وصرح الرئيس حسن روحاني في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على تقديرات من وزارة الصحة تؤكد أن عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد قد يصل إلى 25 مليونا.