كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب العام الفرنسي: فتح تحقيق حول "حريق مفتعل" في كاتدرائية نانت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح النائب العام الفرنسي، اليوم السبت، تحقيقًا حول "حريق مفتعل" في كاتدرائية نانت، حسبما ذكرت قنا سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق كبير، اندلع صباح اليوم داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا.

Advertisements

وقال الإطفائيون، في وقت سابق إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وكان التلفزيون الفرنسي، بث صورا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضا حريقا كبيرا في عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.