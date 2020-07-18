كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عودة جدارية “المرأة المحجبة” إلى فرنسا من جديد

أعادت إيطاليا يوم الثلاثاء إلى فرنسا لوحة جدارية رسمها فنان الشارع البريطاني بانكسي والتي سرقت من مسرح باريس باتاكلان، حيث قتل مسلحون متشددون عشرات الأشخاص في هجوم في نوفمبر 2015.

في يونيو 2018، رسم بانكسي لوحة جدارية لشخصية محجبة في وضع حزين على باب مخرج الحريق في مكان الحفل حيث قتل 90 شخصًا في إحدى الهجمات المنسقة والتي تسببت في مقتل 130 شخصًا في العاصمة الفرنسية.

تم العثور على الباب، الذي سرق في يناير 2019، الشهر الماضي في مزرعة من قبل الشرطة الإيطالية وقامت بتسليمه للسفير الفرنسي في روما في أهم عطلة وطنية في فرنسا، يوم الباستيل.

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وقال السفير الفرنسي في روما كريستيان ماسيه خلال حفل أقيم في السفارة: “إنها لحظة مؤثرة للغاية أن نعود إلى هذا الباب في عطلتنا الوطنية … لقد كان شاهدًا على المذبحة التي أودت بحياة 90 شخصًا”.

“هرب العديد من الجمهور من خلال باب الطوارئ هذا. لقد عاش وسمع وشاهد المجزرة بأكملها “.

أصبحت بانكسي، التي لا تعرف هويتها الحقيقية، واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في المشهد الفني الحديث مع سلسلة من الأعمال الملهمة في الأماكن العامة التي تجمع بين تقنيات فن الشارع والمواضيع الموضعية.