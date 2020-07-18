كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طالب تونسي يحل معادلة فيزيائية حيرت العلماء منذ مئة عام

نجح طالب تونسي في حل معادلة فيزيائية حيرت العلماء مئة عام، ليحصل على مقعد ضمن قائمة لأكثر 10 شباب تميزًا في العالم لعام 2020.

يدرس وسيم الذوادي ذو الـ23 عامًا، الهندسة الميكانيكية في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا، وقد تميز في مسابقة عالمية بميادين الفنون والبحث العلمي، شارك فيها شباب من 120 دولة.

أوضح الذوادي، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن معادلة حيرت العلماء تتعلق بظاهرة حجم فقاعات الهواء في السوائل التي تطفو على السطح، وفق قوانين الفيزياء، قد تمكن من حلّها.

غير أن استثناءً حير العلماء منذ قرن من الزمن، إذ تنتفي هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية صغيرة الحجم، وهو ما يسعى العلماء لتفسيره منذ 100 عام.

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وقال الذوادي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه تمكن من قياس ما يدور حول فقاعات الهواء داخل الأحجام الصغيرة، وإثبات أنها تطفو، لكن بسرعة صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا بعد مرور 55 سنة، وبذلك أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح بحلّه للمعادلة.

يرى وسيم أن هذه النتيجة من شأنها أن تسمح بتطوير تقنيات مقاومة الاحتباس الحراري، وتطبيقات في مجال الساعات التي تعمل بفقاعات المياه، وغيرها من الاختراعات.

ومن جانبها، تقول المستشارة الوطنية للغرفة الفتية في تونس، ميسم الشابي، إنهم قدموا ترشح وسيم للمسابقة العالمية إلى جانب 7 شباب ناشطين في مجالات البحث العلمي والإنجاز والفنون، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها تونس المسابقة العالمية منذ عام 1983.