كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بسبب كورونا، “Wing Aviation” تسخّر الدرونز الخاصة بها لنقل الكتب لطلاب فيرجينيا

تقوم العديد من الولايات الأمريكية برفع بعض أو معظم قيود الإغلاق والتي تم فرضها بسبب فيروس كورونا، ولكن ليس الجميع مستعدًا أو قادرًا على المغامرة بالخارج مرة أخرى. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تمتلك Google حلاً شاملاً لهم.

أصبحت المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري، فرجينيا، الأسبوع الماضي هي الأولى في العالم التي تقدم خدمة توصيل الكتب بطائرة بدون طيار. جاءت الفكرة – التي تسمح للأطفال بالوصول إلى العناوين حتى عندما تم إغلاق المكتبة بسبب فيروس كورونا – من كيلي باسيك، أمينة مكتبة بلاكسبرج الإعدادية وأحد عملاء توصيل الطائرات بدون طيار الأصلية.

وقالت باسيك في بيان نُشر على مدونة وينج “الوصول إلى موارد مكتبة المدرسة أمر أساسي لنجاح طلابنا”. “تتيح لنا شراكة MCPS-Wing الطريقة الأكثر تميزًا لمواصلة توفير هذا الوصول حتى يتمكن طلابنا من الاستمرار في التفاعل مع القراءة المستقلة والاستمرار في طريق نجاحهم حتى خلال هذا الوقت من التباعد الاجتماعي.”

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أثناء التشغيل التجريبي المحدود لهذه الخدمة، يمكن لطلاب مدرسة مقاطعة مونتغومري العامة المؤهلين طلب أي كتاب من كتالوج يحتوي على أكثر من 150000 عنوان، ثم تُسلّم الكتب عن طريق طائرة بدون طيار إلى فناء المنزل مجانًا.

أصبحت Wing Aviation، وهي شركة تابعة لشركة Google الأم، العام الماضي أول شركة توصيل طائرات بدون طيار تحصل على شهادة الناقل الجوي من إدارة الطيران الفيدرالية حيث بدأت في أكتوبر نقل حزم FedEx وWalgreens للمستهلكين في كريستيانسبورغ، فيرجينيا.

قال كيث هايد، رئيس موقع Wing في فرجينيا، “أمي، وهي أيضًا أمينة مكتبة في المدرسة الابتدائية، علمتني دائمًا أن أقدّر المكتبة والقراءة في سن مبكرة”. “تم تصميم نظامنا لتوصيل الطرود الصغيرة مباشرة إلى المنازل عبر الهواء. لقد كنا نعتقد دائمًا أن المجتمعات التي نخدمها ستخبرنا بما يحتاجون إليه لوضعه في هذه الطرود، وهذا مثال رائع على ذلك”.