كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رائحة الفضاء أصبحت بين يديك وستباع قريبًا على سطح الأرض. أيعقل هذا؟

قالت شبكة CNN الأمريكية أن منصة kickstarter أطلقت مشروعاً جديداً لعطر يُسمى Eau de Space لجلب رائحة الفضاء الخارجي إلى كوكب الأرض واستغرق تطوير عطر Eau de Space أربع سنوات.

العطر الذي يشبه رائحة الفضاء الخارجي قد يتوفر قريبًا لعامة الناس، بعد سنوات من تطويره لمساعدة رواد الفضاء على التعود على جو الفضاء. وفقًا لـ CNN، تم تطوير Eau de Space من قبل ستيف بيرس، الكيميائي ومؤسس شركة Omega Ingredients حيث تم التعاقد مع السيد بيرس في الأصل من قبل وكالة ناسا لابتكار رائحة الفضاء في عام 2008 كجزء من مهمة وكالة الفضاء للقضاء على أي مفاجآت محتملة لرواد الفضاء الذين يذهبون إلى الفضاء واستغرق الأمر أربع سنوات لإتقان العطر.

إذا كنت متشوقًا لمعرفة ماذا تشبه رائحة الفضاء الخارجي، أخبر بيجي ويتسون، رائد فضاء ومقيم سابق في محطة الفضاء الدولية، شبكة CNN في مقابلة عام 2002: “إنها نوع ما مثل رائحة مسدس بعد أن تطلق النار منه مباشرة. “أعتقد أنها نوعًا ما يحتوي على رائحة مريرة تقريبًا بالإضافة إلى كونه مدخنًا.”

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وفقًا لـ Unilad، استلهم السيد بيرس أيضًا العطر من روايات رواد الفضاء الذين وصفوا نفحة الفضاء بأنها “مزيج من البارود وشريحة اللحم المحروق والتوت والروم”.

يسعى الفريق وراء Eau de Space الآن إلى دعم المجتمع عبر Kickstarter لمساعدة الجمهور في الحصول على نفحة من الفضاء.

يأمل مات ريتشموند، مدير منتج Eau de Space، أن يزيد العطر من الاهتمام بتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.