كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة أمازون تستحوذ على سوق.كوم في السعودية

أعلنت شركة أمازون، يوم الأربعاء، عن إطلاق منصة التسوق الرسمية في المملكة العربية السعودية تحت اسم “amazon.sa” لتحل محل “سوق.كوم”.

ويلي إطلاق موقع أمازون السعودي استحواذ الشركة على موقع Amazon.com في عام 2017، حيث سيتم الآن توجيه جميع عملاء موقع “سوق” إلى موقع أمازون مع الحفاظ على جميع البيانات المتعلقة بحساباتهم وطلباتهم.

سيتمكن عملاء متجر أمازون السعودي من التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية وستتوفر منتجات مختلفة تغطي 34 فئة، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والأدوات المنزلية وأواني الطبخ والمنتجات الغذائية.

قال رونالدو مشهور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان الإطلاق الرسمي، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على “إنجاز جديد ومتميز في وفاء أمازون بوعوده للعملاء والشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه “من خلال التعاون الوثيق مع البائعين المحليين والدوليين، سنواصل سعينا لكسب رضا العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال توسيع فئات المنتجات وضمان أفضل الأسعار وخدمة توصيل سريعة وتجربة تسوق مريحة وموثوقة. “

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وكشفت الشركة أن النساء سيشكلن حوالي 40 بالمائة من القوى العاملة في أحدث منشآت جدة التي تبلغ مساحتها 226 ألف قدم مربع.

كما سيوفر موقع أمازون السعودي أيضًا خدمة توصيل مجانية في اليوم التالي للطلبات التي تزيد عن 53 دولارًا وسيتمكن العملاء في مناطق محددة من الاستفادة من عمليات التسليم في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

يجدر الإشارة إلى انه يمكن للمتسوقين في الإمارات العربية المتحدة إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت من خلال تطبيق Amazon أو من خلال زيارة الموقع الجديد، بينما سيتم إعادة توجيه العملاء الذين لا يزالون يستخدمون سوق.كوم إلى النطاق الجديد.

يمكن الدفع بالدرهم الإماراتي باستخدام بطاقات الائتمان المحلية والدولية، ويمكنهم أيضًا اختيار الدفع نقدًا عند التسليم، وهو أمر لم يسبق له مثيل من قبل العملاء المحليين عند التسوق على موقع الويب الأمريكي.