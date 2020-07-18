كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ألمانيا تطلق تطبيق لتتبع حالات فيروس كورونا هذا الأسبوع

ألمانيا على وشك إطلاق تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها لتتبع إصابات فيروس كورونا.

قال وزير الصحة الألماني، Jens Spahn، الأحد إن التطبيق قادم “هذا الأسبوع”، بحسب رويترز.

سيستخدم التطبيق، الذي تم إنشاؤه بمساعدة Deutsche Telekom و SAP ، تقنية Bluetooth للكشف عن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا. تأمل الحكومة الألمانية أن يساعد التطبيق في كبح الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا.

وفقًا لـ The Local، فإن التطبيق، الذي يتطلب تشغيل Bluetooth في جميع الأوقات، سيقيس المسافة بين مالكي الهواتف وبمجرد أن تكتشف أن مستخدمين على بعد 1.5 متر من بعضهما البعض لمدة تزيد عن 15 دقيقة، ستتبادل الأجهزة هوايا المستخدمين. وإذا كانت نتائج الاختبار إيجابية لفيروس كورونا، فسيقوم التطبيق بتنبيه كل من اتصل به بهذه الطريقة. لا يعتمد التطبيق على قاعدة بيانات مركزية، ولا ينقل معلومات موقع المستخدم، ولا يصل إلى المعلومات الشخصية للمستخدم.

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كان من المقرر إصدار التطبيق في وقت سابق ولكن تم تأجيله لتحسين موثوقيته. لم يؤكد Spahn تقارير إعلامية عن أن التطبيق قادم يوم الثلاثاء، لكنه أكد أن الإطلاق سيحدث هذا الأسبوع.

اقترحت العديد من الدول الأوروبية الأخرى حلاً مشابهًا، وقد أطلقت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والنرويج بالفعل إصداراتها الخاصة من التطبيق.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حدثت أكثر من 186000 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، و8787 حالة وفاة. انخفض عدد الحالات اليومية الجديدة بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين، لكن البلاد تستعد لموجة ثانية من الوباء.