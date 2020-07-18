توقيف محسوبين على مشجعي فريقين لكرة القدم للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص محسوبين على مشجعي فريقين لكرة القدم، من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن المشتبه فيهم، الذين ينتمون إلى فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم بمدينة الدار البيضاء، كانوا قد دخلوا في نزاع تطور إلى تبادلهم العنف والرشق بالحجارة بمنطقة خلاء كائنة بحي الرحمة، وهو ما تسبب في إصابة واحد منهم بجروح طفيفة بالرأس، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة، فيما تم إيداع الراشدين تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.