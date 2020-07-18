تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص محسوبين على مشجعي فريقين لكرة القدم، من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن المشتبه فيهم، الذين ينتمون إلى فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم بمدينة الدار البيضاء، كانوا قد دخلوا في نزاع تطور إلى تبادلهم العنف والرشق بالحجارة بمنطقة خلاء كائنة بحي الرحمة، وهو ما تسبب في إصابة واحد منهم بجروح طفيفة بالرأس، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة، فيما تم إيداع الراشدين تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف محسوبين على مشجعي فريقين لكرة القدم للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.