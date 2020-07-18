نشرة خاصة.. موجة الطقس الحار تشمل أقاليم جديدة وتمتد إلى الأسبوع المقبل

يرتقب أن تمتد موجة الطقس الحار إلى الأسبوع المقبل، مع اتساعها لتشمل عددا من أقاليم وعمالات المملكة.

وكشفت مدرية العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بالنسبة لليوم السبت ويوم غد الاحد ستتراوح بين 43 و46 بكل من أقاليم السمارة أسا الزاغ، طاطا، زاكورة، تارودانت بوجدور، واد الذهب وأوسرد.

فيما ستتراوح بين 40 و45 بكل من الراشيدية، شيشاوة، مراكش، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة، الفقيه بن صالح، بني ملال، سطات، خريبكة، الخميسات، فاس، مولاي يعقوب، تاونات، والمناطق الداخلية للصويرة، وأكادير- إداوتنان، سيدي إفني، كلميم، طان طان والعيون.

أما بالنسبة ليوم الإثنين، المقبل فستسجل درجات تتراوح بين 43 و46 درجة، بكل من السمارة، آسا الزاغ، طاطا، بوجدور، واد الذهب، وأوسرد. فيما ستسجل بين 40 و44 درجة بكل من العرائش وزان، تاونات، فاس، مولاي يعقوب، مكناس، الخميسات، خريبكة، الفقيه بن صالح، بني ملال، قلعة السراغنة، مراكش زاكورة.

بالمقابل سيمتد الطقس الحار من الثلاثاء إلى السبت مع درجات تتراوح بين 41 و45 مائوية، في كل من أقاليم السمارة، وأسا والزاغ، وطاطا، وزكاكورة، واد الذهب، وأوسرد.