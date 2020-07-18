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مانشستر يونايتد يقترب من ضم سانشو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد اقترب من الاتفاق على التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم صعوبة التفاوض مع إدارة دورتموند في الوقت الراهن، نظرًا لتمسكها بالحصول على مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو نظير بيع سانشو، إلا أن هناك أنباء تفيد بإمكانية رحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بات على مشارف التوصل لاتفاق مع دورتموند على ضم الدولي الإنجليزي، نظرًا لرغبة الشياطين الحمر العارمة في ضم اللاعب.

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وأشارت إلى استعداد إدارة النادي الإنجليزي لتلبية طلبات دورتموند، الذي أعلن بوضوح عدم عزمه على التخلي عن سنت واحد في عملية بيع سانشو، رغم الأزمة المالية؛ بسبب جائحة فيروس .

ويسعى المان يونايتد لتعزيز هجوم الفريق بجلب سانشو إلى ملعب أولد ترافورد، لا سيما مع اقتراب الفريق من التأهل إلى الموسم المقبل.

ويعد سانشو أحد ناشئي مانشستر سيتي، لكنه لا يبدو ممانعًا في ارتداء ألوان القطب الآخر للمدينة، خاصة مع إظهار اليونايتد رغبته الواضحة في ضمه منذ فترة طويلة.

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