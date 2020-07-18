لاوتارو يفضل برشلونة على مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، أبدى تمسكه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.
وكانت العديد من التقارير، قد أكدت أن مانشستر سيتي عاد لمطاردة لاوتارو، بعد رفع العقوبة الأوروبية على النادي، واستعداده لإنفاق أموال ضخمة في الميركاتو.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاوتارو تصدى مجددًا لرغبة مانشستر سيتي، وأصر على أنه لا يريد سوى الانتقال لبرشلونة.
وأشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني كشف عن استعداده لانتظار برشلونة عاما آخر، إذا لم يتمكن النادي الكتالوني من حسم الصفقة هذا الصيف.
وأكدت تقارير رفض لاوتارو محاولات إنتر ميلان لتوقيعه على عقد جديد، ورفع راتبه وقيمة الشرط الجزائي.
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