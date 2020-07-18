5 إصابات بينها 3 بحالة خطيرة في حادث طرق على شارع رقم 90

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بينهم أطفال بجروح متفاوتة، في حادث طرق وقت اليوم، السبت، على شارع رقم 90 جنوبي البلاد، قرب مفرق مِنوحا.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، في حين، أصيب طفلان بجروح متوسطة.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتعمل على نقلهم بواسطة طائرة مروحية إلى المشفى لاستكمال العلاج.

وأعلنت الشرطة عن إغلاق سارع رقم 90 في كلا الاتجاهين في المقطع الواقع بين مفرقي "مِنوحا" و"كيتورا".

وأوصت الشرطة السائقين القادمين من الشمال باتخاذ الطريق رقم 13، في حين أوصت القادمين من الجنوب والمتجهين شمالا باتخاذ الطريق رقم 40.