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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُكرم موظفَيْن أصرا على التطوع ومواجهة كورونا والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
كرم العميد محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، الموظفَيْن، الوكيل أحمد صالح، والمدني امتياز خان، وذلك لحرصهما على الانضمام ميدانيا إلى خطوط الدفاع الأول خلال مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19"، على الرغم من طبيعة عملهما عن بعد، مثنيا على حرصهما واهتمامهما بأن يكونا ضمن العاملين في خط الدفاع الأول خلال برنامج التعقيم الوطني.
وأشاد العميد العظب بالموظفين اللذين فضلا النزول الميداني وممارسة مهامهما إلى جانب زملائهما في العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جائحة كورونا، وحرصهما على العمل بتفان وإخلاص، والاستعداد الدائم لتأدية واجباتهما الوظيفية على أكمل وجه.
وقدم العميد العظب شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية للموظفَيْن، تقديراً لجهودهما وتفانيهما في عملهما، مؤكداً بأن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الوطن وتعزيز الدور الشرطي.
ومن جانبهما، تقدم الموظفان بجزيل الشكر لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدرهما وحافزاً لهما لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.
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