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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد العمالقة يلتقي مدير ملف الأسرى لمناقشة المستجدات والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بمدير ملف الأسرى ياسر الحدي لمناقشة أوضاع الأسرى والمستجدات التي توصل اليها مكتب الأسرى في متابعته الحثيثة للأفراج عن الأسرى من سجون مليشيات الحوثي.
وخلال اللقاء بحث القائد أبو زرعة المحرمي مع مدير ملف الأسرى ما وصل اليه مكتب الأسرى في الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثي والتي تعتبر أحد خطوة لتنفيذ اتفاق عمان بالأردن.
كما شدد القائد أبو زرعة على ضرورة تحرير جميع الأسرى دون استثناء مبدياً استعداده لأكمال عدد الأسرى الحوثيين من أجل استكمال الإفراج عن جميع الأسرى.
ووجه قائد ألوية العمالقة مدير ملف الأسرى بالإسراع في استكمال إجراءات الإفراج عن كافة الأسرى قبل عيد الأضحى المبارك مشيداً بالدور والجهود التي يبذلها مكتب الأسرى في الساحل الغربي.
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