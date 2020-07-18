شكرا لقرائتكم خبر عن الريال الإيراني يسجل انهياراً تاريخياً جديداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجل الريال الإيراني، اليوم السبت، انهياراً تاريخياً جديداً في معاملات السوق السوداء حيث وصل سعر الصرف إلى 250 آلف ريال مقابل الدولار الواحد.
ويأتي هذا الانهيار غير المسبوق في سعر العملة الإيرانية على خلفية تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد بفعل العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإيرانية، والعواقب الاقتصادية الوخيمة التي تجلبها جائحة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الريال الإيراني يسجل انهياراً تاريخياً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.