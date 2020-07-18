شكرا لقرائتكم خبر عن 532 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 2٤ الماضية ، 532 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7759 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 58 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1770 حالة.

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